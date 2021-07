Limburgse besmettingscijfers stijgen opnieuw

De Limburgse besmettingscijfers stijgen al enkele dagen op rij. Die toename kan deels verklaard worden doordat er nu veel vakantiegangers getest worden voor zij op reis vertrekken. De stijging van het aantal besmettingen heeft voorlopig nog geen impact op de ziekenhuiscijfers.

Afgelopen week testten 270 Limburgers positief op het coronavirus. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. De besmettingsgraad in Limburg bedraagt 1,44. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,38. In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 6 coronapatiënten. Dat is er 1 minder dan gisteren. 3 van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen: 1 in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, 1 in het ZOL in Genk en 1 in het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. De afgelopen week overleed er 1 Limburger aan het coronavirus.