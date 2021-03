Limburgse coronacijfers nemen nog steeds toe

De nieuwe coronamaatregelen laten zich nog niet voelen in de cijfers. De Limburgse coronacijfers nemen nog steeds fors toe.

Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met coronabesmettingen stijgt in Limburg van 129 naar 137. Dat is het hoogste aantal in bijna twee maanden. Het is van 5 februari geleden dat in onze provincie meer mensen met corona in het ziekenhuis lagen. De druk op de ziekenhuizen stijgt, maar is niet te vergelijken met de eerste coronagolf. Toen lagen er op het hoogtepunt 513 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is meer dan vier keer zoveel als vandaag. 43 mensen liggen op intensieve zorgen.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen zit met gemiddeld 2.231 per week op een zorgwekkend niveau. De zes gemeenten met het hoogst aantal besmettingen per duizend inwoners zijn Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Genk, Ham en Hamont-Achel. De besmettingswaarde bedraagt intussen 1,22. Dat wil zeggen dat de epidemie nog steeds groeit in onze provincie. De voorbije week overleden er 8 Limburgers aan het coronavirus.