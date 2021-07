Limburgse coronatestcentra draaien op volle toeren

Vandaag leverde AstraZeneca de beloofde 700.000 vaccins aan ons land. Daardoor kan iedereen die dat wenst zijn tweede dosis van het vaccin vier weken eerder krijgen. Dat heeft de Taskforce Vaccinatie zonet bekendgemaakt. Vanaf morgen kan iedereen zijn of haar afspraak voor een tweede prik met AstraZeneca vervroegen. Meer informatie daarover vind je hier. “Momenteel zijn er nog ongeveer 800.000 Belgen die hun eerste injectie met het AstraZeneca vaccin kregen, toen er nog 12 weken voorzien waren tussen de twee injecties. Op 12 mei beslisten de ministers van Volksgezondheid om deze termijn in te korten tot 8 weken, maar op iedereen die voordien reeds gevaccineerd was met of uitgenodigd voor AstraZeneca, bleven de 12 weken van toepassing”, staat in het persbericht van de Taskforce Vaccinatie. Door de nieuwe levering kunnen ook zij nu vroeger hun tweede prik gaan halen. Het gaat vooral om 65-plussers en risicopatiënten. “Zij kunnen nu maximaal 4 weken eerder optimaal beschermd worden, wat cruciaal is met de oprukkende Delta-variant. Na twee dosissen met het AstraZeneca-vaccin bedraagt de bescherming tegen ernstige COVID-19 meer dan 90 procent”, staat er nog in het persbericht. Niemand is verplicht om zijn of haar tweede dosis te vervroegen. De oude datum mag ook gewoon behouden blijven.