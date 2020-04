Limburgse dokters op huisbezoek bij coronapatiënten

Voor een tweede dag op rij daalt het totaal aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. In totaal liggen er op dit moment 5.590 Belgen in het ziekenhuis met COVID-19. Dat zijn 98 patiënten minder dan gisteren. "Het is dus mogelijk dat we de piek gezien hebben en we de komende dagen in een neerdalende fase komen. Maar het is nog veel te vroeg om coronamaatregelen te verzwakken," zegt viroloog Steven van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum. Sinds het begin van de uitbraak zijn er 3.038 Limburgers besmet met het virus. Dat zijn er 249 meer dan gisteren. De besmettingsgraad in onze provincie stijgt licht naar 3,5. Dat wil zeggen dat 35 op de 10.000 Limburgers besmet zijn met het virus. In werkelijkheid ligt dat aantal nog een stuk hoger, omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt. In België zijn er de afgelopen 24 uur 1.580 nieuwe besmettingen bijgekomen, dat brengt het totaal op 24.983 vastgestelde besmettingen. In de laatste 24 uur zijn er ook 283 slachtoffers te betreuren. De dodentol in ons land staat nu op 2.523. Maar er is ook goed nieuws: voor een tweede dag op rij is er een daling in het aantal coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. 483 Belgen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten, dat brengt het totaal aantal genezen patiënten op 5.164.