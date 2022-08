Limburgse gemeenten zetten extra in op verkeersveiligheid bij start schooljaar

Ja, en waarschuwen voor extra voorzichtigheid bij de start van het schooljaar is zeker niet overbodig. Want het aantal ongevallen met fietsers is in Limburg gestegen met 25 procent. En dan spreken we over de eerste zes maanden van dit jaar. Er vielen 18 doden te betreuren in het verkeer. Verontrustend, volgens het verkeersinstituut VIAS, is dat het aantal letselongevallen fors gestegen is en dat we weer op het niveau zitten van voor de coronacrisis.