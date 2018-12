Limburgse hotels doen gouden zaken op oudejaarsavond

Vlaams minister-president Geert Bourgeois komt met een voorstel om het SALK ook na 2019 op te volgen. SALK is het plan dat Limburg er economisch bovenop moest helpen en dat is gelukt. 90 procent van de projecten is gerealiseerd of in uitvoering en de werkloosheid is fors gedaald. De SALK-taskforce zal blijven bestaan en de nieuwe bestendige deputatie en de sociale partners zullen regelmatig met de volgende Vlaamse regering aan tafel zitten.