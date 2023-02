Limburgse imkers roepen op om Aziatische hoornaar te doden

Is er voor de Vlaamse regering een uitweg uit één van de grootste crisissen uit haar geschiedenis? Komt er alsnog een akkoord over het stikstofdossier? Dat is de vraag van 1 miljoen. Op dit moment lijkt een akkoord verder weg dan ooit. Jo Brouns weigert in te stemmen met de afspraken die een jaar geleden werden gemaakt, terwijl Zuhal Demir net niet wilt afwijken van dat krokusakkoord. Daarmee zijn beide kampen in een patstelling beland en lijkt er niet direct een oplossing in de maak. Vlaams minister-president Jan Jambon heeft de onderhandelingen voorlopig stopgezet en hoopt na de krokusvakantie alsnog op een akkoord te landen. Maar dat lijkt onzeker, wanneer beide kampen geen toegevingen willen doen. En zo storten twee Limburgse ministers de Vlaamse regering dus in een crisis.