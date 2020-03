Limburgse in Italië: "Volg de strenge richtlijnen op aub!"

Er zijn de afgelopen 24 uur 185 nieuwe besmettingen vastgesteld in ons land. Er zijn in totaal nu 1.243 gevallen in België. Dat laat het Nationaal Crisiscentrum weten. Tien mensen in ons land zijn ondertussen gestorven door het virus. 361 besmette mensen liggen momenteel in het ziekenhuis, waarvan 79 op intensieve zorgen. Het gaat om een toename van 109 patiënten. Veertien mensen hebben het ziekenhuis reeds mogen verlaten.