Vanaf dinsdag 22 november 2022 wordt de autoparking aan het station van Tongeren betalend. Treinreizigers die met de wagen naar het station komen zijn zo verzekerd van een parkeerplaats vlakbij het station. Er zijn verschillende tariefformules, waarbij er voor de treinreizigers telkens een voordeeltarief is. De nieuwe autoparking werd midden dit jaar geopend en telt 160 plaatsen. In Sint-Truiden wordt de autoparking aan het station betalend vanaf dinsdag 29 november. Aan het station van Sint-Truiden zijn in totaal 385 parkeerplaatsen. De parking vooraan telt 173 plaatsen, de parking achteraan telt er 212. Vanaf nu maandag zullen er affiches worden opgehangen om de reizigers te informeren. Vanaf dinsdag 15 november kunnen zij via het loket of de ticketautomaat een parkeerabonnement kopen.