Limburgse scholen eisen een versoepeling van de maatregelen bij heropening scholen

door Luc Moons

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft samen met het onderwijs een akkoord bereikt over de praktische organisatie van de heropening van de scholen. In het middelbaar onderwijs mogen het tweede en het vierde jaar op vrijdag 29 mei opnieuw starten. Drie leerjaren tegelijk is sowieso het maximum en de school mag ook beslissen om maar één leerjaar te laten komen.





De directie kan ook zelf bepalen hoeveel dagen er onderwijs gegeven wordt op school. Vast staat wel dat er maximaal 14 leerlingen in één klas mogen zitten. Mondmaskers worden verplicht voor leerlingen én leerkrachten in het middelbaar, in het lager onderwijs zijn ze enkel voor de leerkracht verplicht. Vele directeurs hadden om een aanpassing van de regels gevraagd en die komt er nu. Maar veiligheid staat voorop, ook in het Spectrumcollege in Beringen.