Limburgse vaccinatiecentra zijn klaar: nu is het wachten op vaccins

Alle huisartsen in Herk-de-Stad, dat zijn er 21, roepen de inwoners op om zich te laten vaccineren en dat doen ze via een campagne die in het straatbeeld te zien is. Ook hebben alle inwoners een brief in de bus gekregen waarin de huisartsen uitleggen waarom het zo belangrijk is om je te laten vaccineren. Het is een initiatief van de huisartsen zelf, omdat ze merkten dat heel wat cliënten vragen hebben over het coronavaccin.