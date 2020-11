Jasper Philipsen heeft vandaag de langste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Philipsen was de snelste van een uitgedund peloton en won na een knappe sprint in Puebla de Sanabria. Voor de jonge Hammenaar is het zijn eerste overwinning in een grote ronde. Het was een helse rit van meer dan 230 kilometer en meer dan 4000 hoogtemeters door regen en wind. Tim Wellens zat opnieuw mee in de ontsnapping van de dag, maar de vluchters werden ingerekend. En zo draaide het in Puebla de Sanabria uit op een sprint met een beperkt peloton. Daarin was Philipsen de sterkste van het pak. Jasper Philipsen won eerder al ritten in de BinckBank Tour en de Tour Down Under. Dit is de mooiste overwinning uit zijn nog jonge carrière. Na de twee zeges van Tim Wellens is het al derde Limburgse overwinning in deze Vuelta..@JasperPhilipsen wint de langste etappe in #LaVuelta20 Wat een sprint!! pic.twitter.com/2F0dr3w6Ns— Sporza (@sporza_koers) November 5, 2020