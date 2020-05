Limburgse wijnbouw heeft nauwelijks last van droogte

In Sint-Truiden is opnieuw een broeihaard ontdekt van besmettingen met het coronavirus. Dat zei virloog Marc Van Ranst vanmiddag in het VRT-journaal. Gisteren kwamen er maar liefst 32 nieuwe besmettingen bij in Sint-Truiden, dat is 11% van alle gevallen die in heel België geregistreerd werden. De opflakkering komt als een verrassing. Zo merken ze in het Sint-Trudo-ziekenhuis niet meteen een stijging van het aantal coronagevallen.