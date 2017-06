Limburgse ziekenhuizen scoren goed op voedselveiligheid: Jessa laat in de potten kijken

Charlotte Gijbels uit Hamont-Achel is 3 jaar en heeft een zeer zeldzame tumor in haar hoofdje. Een chirurg uit Milwaukee moet speciaal uit de Verenigde Staten naar het UZ in Leuven komen om de complexe tumor operatief te verwijderen. Daarna volgt er nog een protontherapie in Duitsland. Alles samen goed voor een kostenplaatje van 40.000 euro. Een bedrag dat niet terugbetaald wordt. En dus startte de school van Charlotte een benefietactie om het nodige geld in te zamelen. Vanmiddag werd het slotevent gehouden in haar lagere school in Hamont-Lo.