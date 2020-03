limburgtegencorona: Drankenproducent Konings produceert alcoholgels voor ziekenhuizen

De Nationale Veiligheidsraad verlengt de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus met twee weken. Dat vertelde premier Sophie Wilmès (MR) in een persconferentie. Mogelijks worden de coronamaatregelen nadien nog eens verlengd tot 3 mei. "We zijn pas aan het begin van onze inspanningen," vertelt Wilmès.De coronamaatregelen die nu gelden, blijven van kracht en worden dus niet verstrengd. Het samenscholingsverbod geldt dus nog steeds en ook de winkels en horecazaken (behalve voedingszaken en apotheken) blijven gesloten. "Alleen noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan. Wat betreft de activiteiten in de buitenlucht: de bedoeling is om in beweging te blijven, maar dat wil niet zeggen dat men urenlang in een park mag gaan zitten. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt gesanctioneerd. Het is dus niet de bedoeling om naar de Ardennen of de kust te gaan," zegt premier Wilmès.