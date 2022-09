De stad Hasselt werkt aan een nieuw verkeersplan voor Kuringen-centrum waarbij de paaltjes zullen verdwijnen. Daarbij zou de lokale ontsluiting voor iedereen comfortabel moeten zijn en het sluipverkeer uit het centrum worden geweerd. Dat zegt schepen van mobiliteit Marc Schepers. Afgelopen woensdag zag u in ons TVL Nieuws al dat de huidige verkeerssituatie in Kuringen-centrum voor verkeersellende zorgt. Tal van inwoners gaven uiting aan hun ongenoegen. Daarop greep de stad in met een nieuwe maatregel om de verkeersdrukte in Kuringen-centrum tijdens de ochtendspits te ontlasten.