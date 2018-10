In Heusden-Zolder heerste 6 jaar lang politieke chaos. Het kwam tot een onwaarschijnlijke stoelendans, waarbij het moeilijk was om door het bos de bomen nog te zien. Burgemeester Mario Borremans keerde de N-VA de rug toe en startte met zijn eigen partij Goed. In het schepencollege nam hij de bevoegdheden van de N-VA-schepenen af. Raadsleden gingen als onafhankelijke zetelen, veranderden van partij of stemden met de oppositie mee. Het mag een wonder heten dat Borremans met een krappe meerderheid van 16 tegen 15 de eindmeet haalde.