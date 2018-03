Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de loop van volgende week op de verkeerswisselaar in Lummen de portiek boven de lus Antwerpen-E314 tijdelijk verwijderen en boven de E314 ter hoogte van het op- en afrittencomplex 26 ‘Lummen’ een nieuwe portiek plaatsen. Om de verkeershinder te beperken zullen deze werkzaamheden telkens ‘s nachts tussen 01.00 uur en 04.00 uur gebeuren. Tijdens de nacht van 28 op 29 maart zal de aannemer op het Klaverblad de portiek boven de lus van Antwerpen richting Genk en Brussel verwijderen om in een latere fase de onderliggende rijbaan aan te kunnen passen in het kader van de aanleg van de spitsstroken op de E313. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt deze tak volledig afgesloten. Het verkeer kan omrijden via het complex 26 bis ‘Industrie Zolder - Lummen’. In de loop van de nacht van 29 op 30 maart zal het agentschap een nieuwe portiek plaatsen boven de E314 richting Genk ter hoogte van het op -en afrittencomplex 26 ‘Lummen’. Deze komt in de plaats van de portiek die in 2017 beschadigd werd door een aanrijding. Tijdens deze werkzaamheden zal het agentschap de snelweg richting Genk tussen Lummen en Halen afsluiten. De weggebruikers worden gedurende deze werken omgeleid via calamiteitenroute P.