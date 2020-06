Logistieke wereldspeler plant gloednieuw distributiecentrum in Tessenderlo

- In minder dan 24 uur eist het verkeer twee dodelijke slachtoffers in Limburg. In Overpelt komt een fietser om het leven. In As sterft een motorrijder bij een ongeval.- De eerste verkeerslichten van een nieuwe generatie in Hasselt geven voorrang aan fietsers en laten automobilisten wachten.- LRM investeert in Genk in de fabriek van de toekomst. Het gaat om een participatie in samenwerking met industriegroep John Cockerill.- In de gemeenteraad van Hasselt vinden ze geen akkoord, maar in het Vlaams parlement wel. SP.A, Groen en PVDA dienen samen een resolutie in om de bomenkap in de Groene Delle te verhinderen.- En de Segway is nog lang niet dood en begraven. In Heusden-Zolder kunnen toeristen nog jarenlang de natuur verkennen met een Segway.