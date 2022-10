Lommel en Hechtel-Eksel lanceren samen project voor welzijn scholieren

door Birgit Van Asten

Naar aanleiding van de week van de Geestelijke Gezondheidszorg lanceert de gemeente Hechtel-Eksel in samenwerking met de stad Lommel een scheurkalender voor kinderen in de lagere scholen. De scheurkalender is gekoppeld aan twee warme projecten, namelijk Warme William in Lommel en Emotikan in Hechtel-Eksel. Samen brengen ze nu de scheurkalender uit waarbij de kinderen van alle scholen elke dag een blaadje afscheuren en samen leuke opdrachten uitvoeren. Op deze manier leren de kinderen praten over hun gevoelens.