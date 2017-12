Lommel krijgt kunstwerk Forum van de rechten van de mens

Een historisch moment in Noord-Limburg, want de gemeenteraden van Overpelt en Neerpelt hebben unaniem de fusie tussen beide gemeenten goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Pelt officieel een feit. Door de fusie wordt de gemeenteschuld van Overpelt en Neerpelt die meer dan 15 miljoen euro bedraagt, overgenomen door Vlaanderen. Met een budget van 40 miljoen euro en een inwonersaantal van 32.000 wil Pelt in 2019 een belangrijke rol spelen in Noord-Limburg.