Lommel krijgt zorgcampus van de toekomst

Het Sint-Trudo Ziekenhuis behaalde maandag, na het doorlopen van een intensief accrediteringsproces, als eerste Limburgs ziekenhuis, het gouden JCI-kwaliteitslabel. Het internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat er volgens hoge internationale standaarden gewerkt wordt die garant staan voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg. Nicole Van Hoof, directieadviseur kwaliteit, legt uit hoe de audit in zijn werk is gegaan: “Een multidisciplinair team van auditoren heeft gedurende een ganse week het volledige ziekenhuis doorkruist om na te gaan of de werking aan alle wettelijke normen en JCI-vereisten voldoet. De auditoren hebben daarbij de afdelingen bezocht en gesprekken gevoerd met artsen, verpleegkundigen, paramedici. Ook de medewerkers van de ondersteunende diensten werden ondervraagd, zoals de medewerkers van technische dienst, schoonmaak en keuken. Daarnaast werden door de auditors honderden documenten nagekeken en tientallen patiëntendossiers uitvoerig gecheckt.” Gold SealDe auditoren stelden een positief rapport op waaruit blijkt dat het Sint-Trudo Ziekenhuis aan de vooropgestelde eisen voldoet. In totaal werden ruim 1000 meetbare elementen nagekeken. Slechts op een handvol elementen werd niet voor de volle 100% voldaan. Het ziekenhuis werd geprezen omwille van de enthousiaste en bevlogen medewerkers en hun betrokkenheid inzake kwaliteitsverbetering op de verschillende niveaus, de patiënt georiënteerde focus en de goed gestructureerde en nette afdelingen en diensten. "Dankzij onze medewerkers"Het Sint-Trudo Ziekenhuis is bijzonder fier op dit internationaal kwaliteitslabel. Directeur patiëntenzorg Danny Van Tiggelen verklaart: “Het behalen van dit kwaliteitslabel is de kroon die op het werk gezet wordt na een jarenlange voorbereiding waarbij alle medewerkers en artsen van de verschillende afdelingen grote inspanningen hebben geleverd om steeds opnieuw de lat een beetje hoger te leggen om uiteindelijk te kunnen beantwoorden aan de verschillende standaarden en meetelementen.” “De JCI-accreditering is het resultaat van niet aflatende inspanningen van onze medewerkers, een sterke samenwerking over diensten heen en volharding en de steevaste overtuiging dat onze patiënten recht hebben op de beste zorg in functie van hun specifieke noden.” Wat is een JCI accreditering? Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een externe en onafhankelijke organisatie op basis van internationale standaarden in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan zijn patiënten. De Joint Commission International (of JCI) heeft wereldwijd ondertussen meer dan 1000 ziekenhuizen geaccrediteerd in meer dan 100 verschillende landen. Een JCI-accreditering staat bijgevolg internationaal bekend als een label dat wordt toegekend aan ziekenhuizen die kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren.