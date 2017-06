Lommel, Leopoldsburg en Peer gaan samen GAS-boetes uitschrijven

"Dit is een zure appel, die als dessert voor het Suikerfeest aan alle moslims wordt opgediend". Het verbod op het onverdoofd slachten is vandaag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Maar de reacties uit de Limburgse moslimgemeenschap zijn vernietigend. "Limburg is altijd een voorbeeld van dialoog geweest tussen de gemeenschappen, en dan gebeurt dit", klinkt het verbitterd. Minister Weyts en GAIA noemen het een historische stap voor meer dierenwelzijn. Het verbod gaat in vanaf 2019.