door Tine Oyen

Terwijl heel wat Limburgse kerken gesloten of ontwijd worden, opent de Sint-Odulphuskerk in Borgloon na een restauratie van 2,5 jaar opnieuw de deuren. Zo zijn eeuwenoude muurschilderingen en ornamenten in eer hersteld. De restauratie koste zo'n 3 miljoen euro. De Sint-Odulphuskerk is vanaf morgen gecontroleerd toegankelijk voor het publiek. Wij gingen al eens kijken.