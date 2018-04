Loonse stroop komt voortaan uit Wellen

Genk wil in Limburg zijn naamsbekendheid vergroten als het op winkelen aankomt. Unizo Genk, de stad zelf en vastgoedreus Wereldhave hebben daar flink wat geld voor over. Het is dan ook nodig om de troeven nog eens te etaleren nu heel wat panden leeg staan en de sluiting van de Carrefour nakend is. En de belangrijkste troef, zo werd ons vandaag verteld, is de Genkse glimlach.