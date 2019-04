"De N-VA zal nooit een kilometerheffing invoeren op kap van de werkende Vlaming of de werkende Limburger. Het mag geen extra belasting zijn". Dat zegt Steven Vandeput, de burgemeester van Hasselt en lijsttrekker van de N-VA voor Vlaanderen. Dat de slimme taks er komt is een kwestie van tijd. En wij Limburgers zijn de dupe. Volgens scenario's die uitgelekt zijn, zal een rit van Hasselt of Maasmechelen naar Brussel rond de 2 of 5 euro kosten. Per dag en per keer welteverstaan. Reken maar uit.