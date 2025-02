Een 20-jarige man uit het Luikse Grâce-Hollogne is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis na een steekpartij in Genk. Een ruzie tussen twee mannen liep zondagavond uit de hand. In de nacht van zondag op maandag mondde een ruzie tussen twee mannen in de Zaveldriesstraat in Genk uit in een steekpartij. Een 20-jarige man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. Een 22-jarige man uit Genk werd opgepakt voor verhoor. De politie onderzoekt het incident verder.