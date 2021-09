Luc Nilis: "Vanaken heeft basisplaats bij Rode Duivels afgedwongen, Vanheusden moet kans krijgen"

Vanavond gaan de deuren van TVL Sportcafé opnieuw open: Luc Nilis & Stijn Stijnen zijn onze eerste gasten. Met de twee ex-Rode Duivels hebben we het over de WK-kwalificatiecampagne en de start van de competitie in de lagere reeksen. Nilis debuteerde gisteren overigens met een 2-0 overwinning als trainer van SV Belisia. In Het Moment blikken we met voorzitter Luc Janssen terug op de bekercampagne van Spouwen-Mopertingen in 2015. Toen stuntten de Bilzenaren bijna op Anderlecht.