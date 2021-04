Luc Van Gorp (CM): "Coronacrisis kan een gamechanger zijn voor meer menselijk geluk"

door Dirk Billion

Wat ons vandaag treft, is meer dan een gezondheidscrisis, het is een systeemcrisis. Dat stelt topman Luc Van Gorp van de Christelijke Mutualiteiten in zijn nieuwe boek 'Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie.' We zitten aan de limieten van de ratrace. Van Gorp ziet een record aantal mensen in een burnout. Covid-19 heeft het potentieel om een gamechanger te zijn, schrijft de Houthalenaar. Zijn we niet bereid om onze wereld opnieuw in te richten op mensenmaat, dan staan ons nog grotere rampen te wachten