Ludwig Vandenhove eist ontslag Veerle Heeren

Het moet niet altijd over corona gaan als het gaat over onze ziekenhuizen want het Ziekenhuis Oost Limburg kan een uitstekend rapport voorleggen. Wie in het ZOL behandeld wordt voor longkanker, heeft meer kans om te overleven dan in een ander ziekenhuis. Een jaar na de behandeling in het ZOL is de overlevingskans zelfs 9 procent groter dan in een ander Vlaams ziekenhuis.