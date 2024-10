door Niels Christiaens

In Sint-Truiden wordt Ludwig Vandenhove opnieuw burgemeester. Nadat hij achttien jaar burgemeester was, moest hij de laatste 12 jaar toekijken vanuit de oppositie. Eergisteren stelde het Vooruit-kopstuk zijn coalitie voor. Vooruit gaat in de Trudostad in zee met Open VLD, N-VA en de nieuwe partij WOW.