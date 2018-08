Racing Genk en STVV hebben de punten gedeeld na een aangename Limburgse derby. Het werd 1-1 in de Luminus Arena. Genk had het beste van het spel en kwam in de 68ste minuut op voorsprong na een heerlijke vrije trap van Ruslan Malinovskyi. Maar even later maakten de Kanaries alweer gelijk na een doelpunt van invaller Endo. Racing Genk kreeg nog een karrevracht aan kansen en trof in totaal 4 keer de lat, maar kon niet scoren. Het bleef zo 1-1: Genk pakt 4 op 6, STVV behaalt zijn tweede gelijkspel op rij. Morgen om 12u30 krijgt u uiteraard de beelden en de reacties na de felbevochten derby in het TVL Nieuws.