Morgen zal een gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvinden in een groot deel van Europa. Ook in ons land kan je de gedeeltelijke eclips bewonderen, want de weersomstandigheden zijn ideaal. Wanneer de maan een deel van de zon afschermt, tussen 11:17 uur en 13:25 uur, staat de zon hoog aan de hemel en op wat sluierwolken of stapelwolken na is het overwegend helder. Op veel plaatsen is het rond de middag al meer dan 20 graden. Morgen is er voor het eerst sinds 2017 weer kans om vanuit ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het tijdstip is deze keer gunstig. De maan zal ongeveer tussen 11:17 uur en 13:25 uur een gedeelte van de zon afschermen. De zon staat op dit deel van de dag hoog aan de hemel en is goed zichtbaar. De vorige keer ging de zon net onder en was alleen het begin van de verduistering zichtbaar. Ideale kijkomstandigheden voor zonsverduisteringNaast het gunstige tijdstip en de zon die hoog aan de hemel staat, is het weerbeeld ideaal voor het bekijken van de gedeeltelijke zonsverduistering. Op wat wolkensluiers of stapelwolken na komt er weinig bewolking voor en de zon schijnt vaak uitbundig. Met nauwelijks wind en maximumtemperaturen tussen 22 en 27 graden is het rustig zomerweer.Tijdens de gedeeltelijke verduistering staat de zon in het zuidoosten. De maan zal als eerste de rechterbovenkant van de zon verduisteren en vervolgens verder naar links schuiven. Op het hoogtepunt lijkt het net of er aan de bovenkant een hap uit de zon is genomen. Vervolgens schuift de maan verder naar links en de zon zal na half twee ’s middags weer voluit zichtbaar zijn. Oppassen voor krachtige zonnestralen: bescherm huid en ogenDe zon zal op het hoogtepunt van de verduistering voor 17% door de maan worden afgeschermd. Het zal tijdelijk even minder zonnig zijn, maar desondanks moeten ogen en huid goed beschermd worden tegen de krachtige zonnestralen. Hiervoor moet een speciale eclipsbril gebruikt worden. Gewone zonnebrillen beschermen de ogen niet voldoende. Met zonkracht 7 komt zonnebrandcrème op dit tijdstip en ook tijdens de rest van de dag goed van pas. Een onbeschermde huid kan met deze zonkracht al na 10 tot 25 minuten verbranden.