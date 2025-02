Striptekenaar Bart Proost uit Lommel brengt een nieuw beeldverhaal uit. 'Goya: licht en schaduw' is een biografie in stripvorm van de wereldberoemde Spaanse schilder en graveur Francisco Goya. Het boek wordt uitgegeven in Vlaanderen en Nederland en mikt ook op een vertaling. Proost zijn vorige beeldbiografie over schilder Caspar David Friedrich werd vijf keer bijgedrukt in de Duitstalige landen. De Lommelaar stelt zijn nieuwe boek vanavond voor in museum De Reede in Antwerpen. Wij konden hem deze middag al even strikken in Noord-Limburg.