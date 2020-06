Lydia Peeters betuigt spijt na kritiek voor korte vliegreis van Brussel naar Antwerpen

"Nood breekt wet. Binnen enkele dagen hebben we een slagkrachtige regering die de coronacrisis efficiënt kan aanpakken en daar was het mij om te doen." Dat zegt koninklijk opdrachtgever Patrick Dewael in een gesprek met de TVL Nieuwsredactie. Hij is erin geslaagd om de huidige regering van MR, Open VLD en CD&V een doorstart te laten maken. 10 partijen, waaronder de PS, de N-VA, de sp.a en Groen steunen vanuit het parlement het coronakabinet. Er komen volmachten en dat is geleden van premier Dehaene in 1996. Maar, zegt Dewael, het zijn uitzonderlijke tijden.