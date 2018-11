Politiek "Lydia Peeters is een uitstekende keuze voor Limburg"

Keulen geeft in onze studio extra uitleg over de aanstelling van Lydia Peeters als minister van Energie en Begroting. "Zeer goede keuze voor ons, maar ook voor Limburg. Het is iemand die een dossier kan opnemen en afwerkt. Het is belangrijk dat er iemand de Limburgse belangen bewaakt en bepleit. En zij heeft de ervaring om dat ook te doen."