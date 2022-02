Lydia Peeters: Maasbrug in Maaseik wordt hoogswaarschijnlijk vervangen en niet gerenoveerd.

door Jeroen Houben

Het lijkt er dan toch op dat de Pater Sangersbrug in Maaseik vervangen zal worden door een nieuwe brug. Na meerdere inspecties blijkt dat de bekende brug over de Maas, die Nederland met België verbindt, in slechtere staat verkeert dan oorspronkelijk gedacht. De constructie had afgelopen zomer nog zwaar te lijden onder de wateroverlast. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is ervan overtuigd dat een nieuwe brug de meest duurzame oplossing is. En vroeg de Vlaamse Waterweg om de nodige studies op te starten.