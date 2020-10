Vanaf maandag 5 oktober zet De Lijn autocars van zes privébedrijven in om overvolle bussen tijdens de schoolspitsuren te vermijden. In Limburg worden 30 lijnen versterkt, het gaat in totaal om 86 busritten. Al vanaf de eerste schooldag is er veel te doen geweest rond de overvolle bussen. Ouders durfden hun kinderen niet meer met het openbaar vervoer naar school te sturen, omdat de bussen vaak afgeladen vol zaten. "De kinderen konden geen afstand bewaren, onverantwoord in tijden van corona," klonk het. Stad Bree: "Ga niet met openbaar vervoer naar school"Gisteren riep de stad Bree zelfs nog op om de schooljeugd zeker niet met het openbaar vervoer naar school te laten gaan, maar wel met de auto of de fiets. En ook de burgemeesters van Houthalen-Helchteren en Riemst riepen eerder in ons nieuws al op om extra bussen in te leggen. Extra bussen van privébedrijvenNu, één maand na de eerste schooldag, geeft De Lijn gehoor aan de oproep. De vervoersmaatschappij legt extra bussen in van privébedrijven om 30 lijnen in Limburg te versterken. In de loop van volgende week zou er nog een extra versterkingsronde volgen.