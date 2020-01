Lydia Peeters wil dat Limburg voortouw neemt in ontwikkeling zelfrijdende wagens

Het stadsbestuur van Hasselt communiceert voorlopig niet over een enquête over de verkeerssitutatie in Kuringen. De paaltjes die er geplaatst zijn, zijn bedoeld als verkeersremmer en moeten sluikverkeer in Kuringen ontmoedigen, maar zorgen ook voor heel wat ongenoegen bij inwoners van Hasselt. Een enquête die peilt naar wat de Kuringenaren nu echt denken over de paaltjes, is afgesloten, maar de resultaten komen we voorlopig niet te weten.