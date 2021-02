Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakt 15 miljoen euro vrij voor meer verkeersveiligheid op schoolroutes aan gewestwegen. Zij hoopt op deze manier de fietsreflex bij jongeren aan te wakkeren. De lokale besturen kunnen de knelpunten in hun gemeente doorgeven en een subsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid. De stad Lommel diende maar liefst 27 dossiers in, en is daarmee koploper in Vlaanderen. Het stadsbestuur zet sterk in op fietsveiligheid en is al een goed jaar bezig met de knelpunten in Lommel in kaart te brengen.