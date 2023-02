Maaseik krijgt nieuwe Pater Sangersbrug tegen 2025

door Dirk Billion

Vanochtend maakte minister van Mobiliteit Lydia Peeters de locatie van de nieuwe Pater Sangersbrug bekend. Dat er een nieuwe brug over de Maas in Maaseik kiomt was bekend. De gigantische watersnood in de zomer van '21 was de spreekwoordelijke druppel voor de brug uit 1952. De oeververbinding tussen Nederland en Maasek komt zo'n 100 meter stroomopwaarts en zal langer zijn. De Maas krijgt zo meer ruimte en de fietsers ook.