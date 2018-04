Maaseiks zorgcentrum neemt hondjes in huis

Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie zijn samen met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid binnengevallen in het bedrijf Hay Export and Import in Sint-Lambrechts-Herk. Het bedrijf is gespecialiseerd in vlees voor huisdierenvoeding, en heeft zijn grootste afzetmarkt in Vietnam. Er waren sterke aanwijzingen dat er vlees aan- en afgevoerd werd zonder de nodige identificaties. Een aantal containers met dierenvoeding zijn intussen verzegeld, en de boekhouding is in beslag genomen.