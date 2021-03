Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus stijgt nog steeds in Limburg. Het Overlegcomité kondigt vandaag dus wellicht verstrengingen aan om de curves terug omlaag te krijgen. Wel is er een klein lichtpuntje in de Limburgse cijfers te zien: de stijgende besmettingscijfers hebben nog altijd geen al te grote impact op het aantal hospitalisaties. De voorbije week testten gemiddeld 1.734 Limburgers positief op het coronavirus. Dat is een stijging met 42 procent ten opzichte van de week ervoor. De besmettingsgraad bedraagt intussen 1,25. Het reproductiegetal ligt nog steeds boven 1, wat aangeeft dat de epidemie groeit in onze provincie. De ziekenhuisopnames blijven nog steeds stabiel in Limburg. Op dit moment houden de in- en uitstroom van patiënten elkaar zo goed als in evenwicht. Vandaag liggen er 118 Limburgse coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 33 op de afdeling intensieve zorgen. De afgelopen week overleden er 12 Limburgers aan het virus.