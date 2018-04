Maasmechelen krijgt nieuw logo

De Genkse CD&V-schepen Ali Caglar legt zijn mandaat neer. Caglar moet volgende week donderdag voor de rechtbank verschijnen voor valsheid in geschrifte en passieve corruptie. Samen met hem verschijnen de vroegere president van de Hell's Angels en een aannemer uit Geleen voor de rechter. De zaak ging aan het rollen nadat de Nederlandse aannemer een factuur van 2.500 euro betaalde voor verkiezingsdrukwerk van Caglar. De schepen heeft dat bedrag nooit aangegeven. De rechtbank wil nu weten of de factuur moest dienen als wederdienst omdat Caglar werk voor de aannemer zou regelen bij Infrax. De Hell's Angel zit mee in de beklaagdenbank omdat hij de schepen en de aannemer aan elkaar voorstelde. Ali Caglar zet een stap opzij - dat betekent dat hij ook geen wedde krijgt - tot er een vonnis is van de rechtbank.