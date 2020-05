Maggie De Block: 'Het was vals alarm'

In Sint-Truiden is er dan toch geen nieuwe broeihaard van besmettingen met het coronavirus. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. "Vermoedelijk is er geen echte opflakkering, maar gaat het wel om een artefact in de cijfernotering," legt Van Gucht uit. Op één dag tijd waren er plots 32 nieuwe besmettingen in Sint-Truiden (terwijl dat normaal gezien 1-3 gevallen per dag zijn). Maar in het Sint-Trudoziekenhuis en ook bij de huisartsen merkte men geen stijging in het aantal nieuwe gevallen op. Uit nader onderzoek blijkt nu dat de stijging in de cijfers waarschijnlijk afkomstig is van zogenaamde serologietesten. Die testen geven ook aan wanneer iemand corona gehad heeft. De geteste persoon heeft het virus op dit moment dus niet, maar toont wel antistoffen voor COVID-19. Ook die positieve uitslagen zijn opgeteld bij het aantal nieuwe, positieve besmettingen. "Het gaat dus om oude infecties. De uitslagen van de serologietesten creëren hier een vals beeld. We bekijken nu hoe we die testen apart kunnen rapporteren," aldus Steven Van Gucht.