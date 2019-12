Mak Racing Genk kan ook niet winnen op Anderlecht

Kim Clijsters start haar comeback op het toernooi in het Mexicaanse Monterrey, in maart. Dat deelde de 36-jarige tennisster zelf mee op Instagram. Toen Clijsters begin september aankondigde terug professioneel te gaan tennissen, was het nog de bedoeling om begin volgend jaar op de Australian Open haar comeback te maken. Begin november liep de 4-voudige grandslamwinnares echter een knieblessure op tijdens een spelletje padel. "Mijn knie voelt beter aan" Op Instagram vertelt Clijsters vandaag dat haar revalidatie de juiste kant op gaat. “Ik heb enkele hele goede weken achter de rug”, klinkt het. “Mijn knie voelt veel beter aan. Ze is nog niet volledig genezen, maar ik heb de intensiteit van mijn trainingen kunnen opschroeven”. Mogelijk comeback in februari Clijsters zal begin maart in het Mexicaanse Monterrey (2-8 maart) haar eerste wedstrijd spelen. Nadien komt ze ook in actie op de Amerikaanse toernooien van Indian Wells en Charleston. De kans bestaat dat Clijsters ook in februari een toernooi speelt, maar dat moet nog worden bevestigd.Dit bericht bekijken op Instagram I wanted to let you know how training has been going and also share my schedule for March 2020 - see you soon! Happy Holidays! #fortheloveofthegame @abiertognpseguros @bnpparibasopen @volvocaropen [Ray Giubilo] Een bericht gedeeld door Kim Clijsters (@clijsterskim) op 23 Dec 2019 om 1:33 (PST)