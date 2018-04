Man die F16-piloot in volle vlucht verblindt met laserpen riskeert 20 jaar cel.

Dinsdagochtend viel Politie CARMA binnen in enkele woningen in kader van een gerechtelijk onderzoek rond drugsoverlast. De politie vond onder meer drugs en arresteerde twee Genkenaren. Politie CARMA voerde dinsdagochtend enkele huiszoekingen uit in Genk. In een woning in de Eggestraat vond de politie een hoeveelheid cannabis, cash geld en verpakkingsmaterialen. Twee Genkenaren van 19 en 23 jaar werden er gearresteerd en zijn voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. De jongste van de twee is dinsdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en mocht beschikken onder voorwaarden.