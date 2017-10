Man in levensgevaar na ongeval E313 Beringen

Op de Kuringersteenweg in Hasselt zijn maandagavond twee lijnbussen op elkaar gebotst. Daarbij liepen acht personen verwondingen op. Het ongeval gebeurde op de busstrook net voor supermarkt Carrefour. De eerste bus moest hard in de remmen gaan voor een automobilist die in laatste instantie nog de parking van het warenhuis wilde oprijden. De tweede bus kon zijn voorligger niet meer ontwijken. Acht busreizigers bebben daarbij verwondingen opgelopen. De automobilist die uitweek en het ongeval veroorzaakte nam de vlucht. Hij wordt opgespoord door de politie. Meer in het TVL-nieuws, om 12u30