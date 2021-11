''Dit dodelijk ongeval had vermeden kunnen worden,'' dat zegt actiegroep Fietsverzet Diepenbeek, nadat een fietsster om het leven is gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Het slachtoffer is een 67-jarige vrouw uit Bilzen. Het ongeluk gebeurde aan de spoorwegovergang in de Molenstraat in Diepenbeek. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht door een verkeersdeskundige. Fietsverzet Diepenbeek ijvert al langer voor een veilige fietsomgeving in Diepenbeek. Op verschillende plaatsen in de gemeente vinden er werken plaats. De actiegroep eist veranderingen op korte termijn.