door Thibaut Willems

Tot zover Pukkelpop. Vanmorgen werd in Pelt een levenloos lichaam aangetroffen langs de Urneveldstraat. Het gaat om een jager die met een kogelwond in zijn hoofd werd gevonden door een wandelaar. De politie en het parket sluiten kwaad opzet uit, maar het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog gaande.